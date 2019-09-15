15 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
FIBA 2019 Dünya Kupası'nda Arjantin'i 95-75 yenen İspanya şampiyonluğa ulaştı! İspanya böylece 13 yıl sonra ikinci kez dünyanın en büyüğü oldu ve tarihindeki ikinci şampiyonluğu elde etti!
C Grubu'nda oynadığı üç maçı da kazanarak grubunu lider tamamlayan İspanya ikinci turda İtalya ve Sırbistan'ı yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Polonya'yı 90-78 mağlup ederek son 4 takım arasına kalan İspanya, yarı finalde de Avustralya'yı iki uzatma sonunda 95-88'lik skorla geçti ve tarihinde ikinci kez adını finale yazdırdı.
Finalde Arjantin'i büyük 20 sayı farkla mağlup eden İspanya, tarihinin ikinci şampiyonluğunu elde etti. İspanya, 2006 yılında Dünya Kupası'nda ilk kez final oynamış ve dünya şampiyonu olmayı başarmıştı.
RUBIO 20, DECK 24 SAYIYLA OYNADI
İspanya'da Ricky Rubio 20 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Sergio Llull 15, Marc Gasol de 14 sayıyla altın madalyaya katkı verdi.
Arjantin'de 24 sayı üreten Gabriel Deck 24 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Deck'in 24 sayısı galibiyete yetmedi. Arjantin'in veteran yıldızı Luis Scola 8 sayıda kalırken Laprovittola da 17 sayı üretti.
44 sayı üreterek boyalı alanı etkili kullanan İspanya, hücum ribaundlarında da Arjantin'e büyük üstünlük kurdu. 13 hücum ribaundu alan İspanya, ikinci şans sayılarında 12 sayı üretti. Maç boyunca topu iyi dolandıran ve sakin kalan İspanya, 20 asistle de rakibine üstünlük kurdu.
ARJANTİN FİNALDE İKİNCİ KEZ KAYBETTİ
Dünya Kupası'nın ilk şampiyonu unvanını taşıyan Arjantin ise 2002'den sonra bir kez daha altın madalya fırsatını tepti. 2002'de Yugoslavya'ya mağlup olan Arjantin, tarihindeki üçüncü finalinde ikinci mağlubiyetini aldı.
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