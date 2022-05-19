İsmail Kartal'ın Fenerbahçe karnesi

İsmail Kartal sezon başından beri inişli çıkışlı bir performans gösteren Fenerbahçe’nin başına geçtiği günden bugüne kadar takım bariz bir gelişme gösterdi.

Vitor Pereira’nın ardından bir süreliğine takımı çalıştıran Zeki Murat Göle’den sonra göreve başlayan deneyimli çalıştırıcı, sezonun geri kalanında dörtlü savunmaya döneceğini vurguladı.

Takım, kısa sürede yeni dizilişe adapte oldu.

İsmail Kartal yönetimindeki ilk 4 maçta 2 mağlubiyet, 1'er galibiyet ve beraberlik alan sarı lacivertliler, sonrasında farklı bir çehreye büründü.

Bu dönemde Serdar Aziz ve Serdar Dursun'a daha çok süre veren Kartal, İrfan Can’ın yanında Mert Hakan’ı oynatarak bu iki futbolcunun verimini artırdı.

Altay Bayındır’ın da sakatlıktan formda dönmesi 60 yaşındaki teknik adamın işini çok kolaylaştırdı.

12 Şubat’ta deplasmanda GZT Giresunspor'u 2-1 yenen Fenerbahçe müthiş bir çıkışın başlangıcını yaptı.

13 haftadır yenilmeyen sarı lacivertli ekip bu süreçte 10 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

İsmail Kartal, ikinci sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un 7 puan gerisinde aldığı Fenerbahçe ile ligi ikinci sırada bitirmeyi neredeyse garantiledi.

Bu dönemde tribünlerdeki taraftar sayısı da arttı ve olumsuz hava tersine döndü.

Kartal’ın, büyük olasılıkla takımının başında son kez çıkacağı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından Fenerbahçe’ye veda etmesi bekleniyor.