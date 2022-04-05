Fenerbahçe TV'ye (FBTV) açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, kendisini çok iyi geliştirdiğini kaydetti.
"Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak, beni tribünde gördüler, şaşırdılar"
Kartal, şunları söyledi:
"Ben başarılı bir teknik direktörüm. Kendimi çok iyi yetiştirdiğimi ve geliştirdiğimi düşünüyorum. Ben, PSV'de çalıştığı dönemde 2 ay Guus Hiddink'in evinde kaldım. Bütün antrenmanlarında vardım. Mesele Joachim Löw ile hala dostluğum, arkadaşlığım devam ediyor. Kendisiyle beraber çalıştık. Bayer Leverkusen'in teknik direktörü oldu. Ben de hocayı aradım; 'Biraz canım sıkkın. 1-2 ay Avrupa'da yaşayacağım. Roger ile aran nasıl? Ben aynı otelde kalıp, bütün antrenmanlarını izlemek ve onunla sohbet etmek istiyorum' dedim. Benim yaptıklarım ve onların yaptıklarını test etmek istiyorum. Sağ olsun hoca aradı ve aynı otelde kaldım. İdmanlarını izledim. Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak da takımda yer alıyordu. Beni tribünde gördüler, şaşırdılar. 'Hocam sen burada ne yapıyorsun' dediler.
Ben işimi yapmaya çalışıyorum ama buna rağmen sormadan, soruşturmadan araştırmadan... Benim antrenörlük hayatıma baksınlar; kaç futbolcu alıp yetiştirmişim, çalıştığım takımları hangi sıradan almış nereye götürmüşüm? Bunlara bakacaklar... Başarı eğer bir kriterse... Veya başarıya endeksli aynı şartlarda 3 antrenöre aynı imkanları verelim değerlendirmeyi ona göre yapsınlar. Buna da varım. Bunlar yokken de sürekli itibarsızlaştırarak üzerinize karşı negatif ve antrenörlüğünüzü kabullenemeyenlere de benim yaptıklarım ortada, duruşum da ortada onlara bakacaklar."
"Takımda işler yavaş yavaş düzeliyor"
Kimsenin kariyerinde, mevkisinde veya makamında gözü olmadığını belirten Kartal, "Ben ne yaptığımı biliyorum. Ne olacağını da biliyorum. Hayatımda söylediğim hiçbir şeyde yanılmadım. Hepsini gerçekleştirdim. Çok şükür burada da geldim. Yavaş yavaş işler yoluna girmeye başladı." ifadelerini kullandı.
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