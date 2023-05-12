İSKİ'den flaş açıklama! İşte barajlarda son durum!

DHA

Trakya'dan İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kırklareli'nin Vize ilçesi sınırlarındaki Kazandere ile Pabuçdere barajında doluluk oranı, ocak ayında yüzde 5'in altına düştü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) internet sitesindeki verilere göre; 11 Ocak'ta Kazandere'de doluluk oranı yüzde 4.74, Pabuçdere'de yüzde 4.77, Istrancalar ise yüzde 37.07 oldu.

BARAJLARIN DOLULUK ORANI: 49.4 DHA'da yer alan habere göre son 2 aydır etkili olan yağışların ardından, barajlardaki doluluk oranı arttı. Bugün itibarıyla Kazandere'de doluluk oranı yüzde 20.28'e, Pabuçdere'de yüzde 14.76'ya yükseldi; Istrancalar'da yüzde 30.78'e düştü. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranı ise yüzde 31.45'ten 49.42'ye çıktı.

"CİDDİ BİR KURAKLIK HİSSETTİK" Son yağışların tarımsal alanda rahatlattığını, barajlardaki doluluk oranını da yükselttiğini belirten Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, "1 Ekim 2022'de başlayan su yılından şubat sonuna kadar geçen 5 ayda ülke çok ciddi meteorolojik kuraklık, tarımsal kuraklık, hidrolojik kuraklığı hissettik.

"MART VE NİSAN YAĞIŞI RAHATLATTI" Ancak mart ve nisan aylarında aldığımız yağışlar, çiftçiyi ciddi şekilde rahatlattı ve hidrolojik kuraklığa da etkisi oldu. Dolayısıyla bu değerler yer üstü kaynaklarından olan barajlardaki su seviyelerini önemli düzeyde yükseltti" dedi. BARAJLARIN DOLULUK ORANI 12 Mayıs 2023 itibarıyla barajların doluluk oranları şöyle: Ömerli: 79.14 Darlık: 65.23 Elmalı: 45.42 Terkos: 40.36 Alibey: 25.37 Büyükçekmece: 34.14 Sazlıdere: 33.26 Istrancalar: 30.78 Kazandere: 20.28 Pabuçdere:14.75