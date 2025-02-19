Irak'ın kuzeyinde bölücü örgüte darbe!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam edeceğiz" denildi.
DHA'da yer alan habere göre bölücü terör örgütüne karşı mücadelenin 7 gün, 24 saat aralıksız süreceğine dikkat çekildi.