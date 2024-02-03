SON DAKİKA ŞEHİT HABERİ: MSB açıkladı! Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu!

SON DAKİKA ŞEHİT HABERİ: MSB açıkladı! Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu!

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde, bir askerin terör örgütünün taciz ateşi sonucu şehit olduğunu duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1 ŞEHİT, 2 ASKER YARALI"

"Irak Kuzeyi harekat bölgesinde, 3 Şubat 2024 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil için başsağlığı mesajı yayımladı.

ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in memleketi Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi verildi. Merkeze bağlı Çona köyündeki baba evine giden askeri yetkililer, şehidin babası Mehmet ve annesi Nadiye Dingil'e şehadet haberini ulaştırdı. YARIN TOPRAĞA VERİLECEK Baba evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin ve ailenin yakınları, taziye için şehidin baba evine geldi. Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in cenazesinin yarın düzenlenecek töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi.