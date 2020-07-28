Feci kazada, Yedigül Yener ile torunu Cemre Yengin hayatını kaybederken, eşi Yemliha Yener, çocukları Abdurrahman Yener (24) ve Mert Yener yanarak yaralanmıştı.

DHA'nın haberine göre bugün bir acı haber daha geldi. Yangında yaralanan Mert Yener (15) de, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.