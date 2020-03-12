Son dakika haberi! İBB tüm etkinlik ve kursları iptal etti

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Şehir Tiyatroları, İSMEK'teki etkinliklerin iptal edildiğini açıkladı.

Başkan İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla İSMEK kurslarımız, Şehir Tiyatroları'mızın gösterimleri bu ay sonuna kadar iptal edilmiştir. İBB'ye ait müzeler de geçici olarak kapatılmıştır. Toplu ulaşım araçlarında ve alanlardaki ilaçlama çalışmalarımız 7/24 devam etmekte" ifadelerini kullandı.

Başkan İmamoğlu, nisan ayı başında yapılacak değerlendirmelerin ardından etkinliklere devam edilip, edilmeyeceğine karar verileceğini belirtti.