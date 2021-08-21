Heybeliada'da ormanlık alanda yangın çıktı!

İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle vatandaşların verdiği bilgiye göre bugün saat: 13.07'de yangın çıktı. Vatandaşların verdiği bilgiye göre alevler 40 dakika içerisinde geniş bir bölgeye yayıldı.

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İstanbul Valiliği'nden Heybeliada'da çıkan orman yangınına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Emniyet, İtfaiye ve Orman Harekât Merkezlerinden alınan bilgilere göre; bugün saat 13.15'te Adalar İlçemiz Heybeliada Kuleli Köşk mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıkmıştır. Söz konusu bölgeye süratle güvenlik, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edilmiştir. Ekiplerimizce; 3 itfaiye, 2 arazöz, 1 toma ile karadan, 3 yangın söndürme helikopteri ile havadan söndürme çalışmalarına devam edilmektedir. Balıkesir ve Bursa'dan sevk edilen 2 helikopter ile İzmir, Muğla ve Antalya'dan sevk edilen 4 yangın söndürme uçağı ve 2 adet itfaiye aracı adaya hareket halindedir. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.

"YANGIN BÜYÜME EĞİLİMİNDE"

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ise bir televizyon kanalının canlı yayınında yaptığı açıklamada, rüzgar ve lodosun etkisiyle yangının büyüme eğiliminde olduğunu belirterek, yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini, çalışmalara gönüllü kuruluşlar ve halkın da destek verdiğini söyledi.

Heybeliada'da orman ile yerleşim yerlerinin nerdeyse iç içe olduğunu, o yüzden her zaman risk bulunduğunu aktaran Gül, "Eğer süre çok uzarsa yerleşim yerlerini tehdit etme riski var. Kısa sürede söndürebilirsek korkulan olmayacak. Olağanüstü bir şey olmazsa bir süre sonra söndürülebileceğimizi düşünüyoruz, dar alanda kalarak söndürmeye çalışacağız" diye konuştu.

"YARALANAN KİMSE YOK"

Yangının Hüseyin Rahmi Gürpınar Müzesi'nin yakınında olduğunu ama şu aşamada müzeye sıçrama ihtimalinin olmadığını belirten Gül, yangın nedeniyle yaralanan ya da etkilenen kimsenin olmadığını, feribot seferlerinde de bir aksama yaşanmadığını kaydetti.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, alevlerin yerleşim bölgelerine yakın olması vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı.

VATANDAŞLAR DA YARDIMCI OLUYOR

Haftasonları vatandaşların özellikle piknik yapmak için tercih ettiği Heybeliada'da geçen yıl da yangın çıkmıştı.

Yangına vatandaşların da müdahale ettiği görüldü. Bölgedeki şiddetli rüzgarın yangının büyümesine neden olduğu öğrenildi.

Bölgede 1 uçak, 3 helikopter ve 5 arazözle, alevlere müdahale edildiği bildirildi. Yangına, Kartal ve Maltepe ilçelerinden itfaiye ekipleri de sevk edildi.