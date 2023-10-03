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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Havalimanında değeri 7.5 milyon TL olan tam 15 adet kol saati ele geçirildi! - Güncel haberler

        Havalimanında ele geçirildi! Tam 15 adet! Değeri 7.5 milyon TL!

        İstanbul'da Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sabiha Gökçen Havalimanı´nda takibe alınan şüpheli yolcuya yapılan üst aramasında lüks bir markaya ait orijinal olduğu tespit edilen toplam 7 milyon 552 bin lira değerinde 15 kol saati ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 10:15 Güncelleme: 03.10.2023 - 12:55
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        Havalimanında ele geçirildi! Tam 15 adet! Değeri 7.5 milyon TL!
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        Ticaret Bakanlığı'na bağlı Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Muhafaza ekipleri, Dubai Havalimanı´ndan gelen yabancı uyruklu bir şüpheliyi yakın takibe alındı.

        VALİZLER X-RAY TARAMASINDAN GEÇİRİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre yapılan pasaport kontrolleri neticesinde Türkiye'ye çok sık giriş-çıkış yaptığını tespit edilen şüphelinin valizleri kontrol amaçlı x-ray taramasından geçirdi.

        ÜST ARAMASINDA BULUNDU

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        Arama işlemlerinde şüphelinin valizlerinde herhangi bir suç unsuru tespit edilmedi. Fakat ekipler tarafından gerçekleştirilen üst aramasında şüphelinin giydiği varis çoraplarına gizlenmiş halde orijinal olduğu tespit edilen ve lüks bir markaya ait 15 adet kol saati tespit edildi.

        DEĞERİ 7.5 MİLYON TL'DEN FAZLA

        Piyasa değeri 7 milyon 552 bin Türk Lirası değerinde olan lüks saatlere el konuldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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