Son dakika haberi Hamas 2 rehineyi serbest bıraktı
Hamas rehin tutulan bir kadın ve bir çocuğu serbest bıraktı. Serbest bırakılma görüntüsü sosyal medyadan paylaşıldı
Giriş: 11.10.2023 - 23:46 Güncelleme: 12.10.2023 - 00:10
İsrail-Hamas gerginliği sürerken Hamas'tan rehine adımı geldi. Hamas gündüz saatlerinde bir kadın ve bir çocuğu serbest bıraktı. Serbest bırakılma görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı.
Hamas'ın bu adımı İsrail başta olmak üzere diplomatik çevrelerde nasıl değerlendirileceği merak konusu oldu.
HAMAS, REHİNELERİ BÖYLE SERBEST BIRAKTI
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