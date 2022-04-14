Ligin 33'üncü haftasında görev alacak hakemler şöyle:

YARIN

20.30 Trabzonspor - Vavacars Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

20.30 Yukatel Kayserispor - Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar

16 NİSAN CUMARTESİ

13.30 Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor: Ozan Ergün

16.00 Altay - Medipol Başakşehir: Sarper Barış Saka

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.30 Fenerbahçe - Göztepe: Yasin Kol

17 NİSAN PAZAR

13.30 İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK: Volkan Bayarslan

16.00 Kasımpaşa - Adana Demirspor: Kadir Sağlam

20.30 GZT Giresunspor - Beşiktaş: Arda Kardeşler

18 NİSAN PAZARTESİ

20.30 Galatasaray - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Mustafa Kürşad Filiz