İki kız kardeş gölete girdi! Feryatlar yükseldi!

İHA

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, piknik yapmak için gittikleri gölete serinlemek amacıyla giren ve kardeş oldukları öğrenilen Fatma Taymur (25) ile Evin Taymur (22) boğularak hayatını kaybetti. Taymur kardeşlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

PİKNİK İÇİN GÖLETE GİTTİLER

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgilere göre köyde ikamet eden Taymur Ailesi, piknik yapmak için Ilısu Barajı'ndan gelen suyun oluşturduğu gölete gitti.

2 KIZ KARDEŞE ULAŞILAMADI

İki kız kardeş, serinlemek için gölete girdi. Bir anda gölette çırpınarak kaybolan kadınlara yardım etmek için 2 kadın daha suya girdi. Suya giren kadınların da çırpınarak kaybolduğunu fark eden çevredeki köy sakinleri girdikleri göletten 2 kadını kurtarırken, ilk giren 2 kız kardeşe ulaşamadı.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Haber verilmesi üzerine olay yerine Batman İtfaiyesi ile Jandarma Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Batman İtfaiyesi'ne bağlı dalgıç ekiplerinin yaptığı çalışmaları sonucu Fatma Taymur (25) ile Evin Taymur (22) isimli kız kardeşlerin cansız bedeni sudan çıkarıldı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Taymur kardeşlerin naaşları otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.