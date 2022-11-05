Giresunspor 3 puanı 3 golle aldı

Süper Lig'de günün ilk maçı Giresun'da oynandı, Giresunspor ligin 13. haftasında evinde İstanbulspor'u ağırladı. Karşılıklı gol düellolarının olduğu mücadele 3-2 Giresunspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Ev sahibi ekibinin gollerini 45 artı 2'de Alper Uludağ, 48'de Campuzano, ve 56'da Mejia'dan geldi. Fatih Tekke ile ikinci maçına çıkan İstanbulspor'un gollerini ise 18'de V. Ethemi ve 87'de J. Topalli kaydeti.

İstanbulspor'dan Adi Mehremic ise ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi S. Barış Saka yönetti.

Ev sahibi Giresunspor, ligde oynadığı 12. maçında üçüncü galibiyetini aldı ve puanını 12'ye çıkardı. Konuk ekip İstanbulspor ise ligde oynadığı 12. maçında 8. mağlubiyetini alarak 8 puanda kaldı.