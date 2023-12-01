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        Haberler Dünya Son dakika haberi: İsrail saldırıları başladı, Gazze'ye yardımlar durduruldu

        Son dakika haberi: İsrail saldırıları başladı, Gazze'ye yardımlar durduruldu

        Son dakika... İsrail saldırılarının yeniden başlamasıyla Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yardım girişi durduruldu

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 01.12.2023 - 14:35 Güncelleme: 01.12.2023 - 14:53
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        Gazze'ye yardımlar durduruldu
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        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları, 24 Kasım'daki "insani ara" kararıyla durmuştu. 8 günlük "insani ara" bu sabah sona erdi ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları yeniden başladı.

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        Saldırılarının başlamasının ardından Gazze'ye Refah Sınır Kapısı'ndan yardım girişlerinin de durdurulduğu açıklandı.

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        Mısırlı güvenlik kaynakları, Gazze'ye yardım girişinin sağlandığı tek kapı olan Refah Sınır Kapısı'ndan geçişlerin durdurulduğunu söyledi.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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