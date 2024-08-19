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        Haberler Dünya Son dakika haberi Gazze'de ateşkes görüşmeleri | Dış Haberler

        Son dakika haberi Gazze'de ateşkes görüşmeleri

        Hamas: Netanyahu yeni şartlar öne sürerek anlaşmaya varılmasını engelliyor. Dışişleri Bakanlığı kaynakları: Hamas'a göre İsrail'in öne sürdüğü şartlar daha önce BM Güvenlik Konseyi tarafından desteklenen senaryonun gerisinde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 00:56 Güncelleme: 19.08.2024 - 01:01
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        Gazze'de ateşkes görüşmeleri
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        Hamas: Netanyahu yeni şartlar öne sürerek anlaşmaya varılmasını engelliyor.

        Dışişleri Bakanlığı kaynakları: Hamas'a göre İsrail'in öne sürdüğü şartlar daha önce BM Güvenlik Konseyi tarafından desteklenen senaryonun gerisinde.

        Hamas'a göre Netanyahu'nun nihai amacı askeri harekatı devam ettirmek için zaman kazanmak.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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