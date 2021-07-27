Gaziantep'te feci olay! Gemi malzemeleri yanıyor

Olayda, Merkez Şahinbey ilçesindeki tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

AA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, depoda zaman zaman patlama sesi de duyuldu.

Bu arada bölgede bulunan bazı evler de tedbir amaçlı boşaltıldı.