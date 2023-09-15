Galatasaray, Eyüp Aydın'ı açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Bayern Münih forması giyen Eyüp Aydın'ın 250 bin Euro karşılığında transfer edildiğini KAP'a bildirdi.

Sarı-kırmızılılar, Eyüp Aydın transferi konusunda Bayern Münih ve oyuncuyla anlaşmaya varıldığını ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

MAAŞI BELLİ OLDU

Kulüpten yapılan açıklamada; Bayern Münih'e bonservis bedeli olarak 250 bin euro ödeneceği, oyuncuya ise 2023-2024 sezonunda 6.9 milyon TL maaş, 2024-2025 sezonunda 9.3 milyon TL maaş ve 2025-2026 sezonunda 10 milyon TL maaş ödeneceği açıklandı.

EYÜP AYDIN KİMDİR?

Bayern Münih II'de top koşturan 19 yaşındaki Eyüp Aydın, ön libero ve orta saha merkezinde görev alıyor. Sol ayağını kullanan 1.81 boyundaki oyuncu skor katkısıyla da dikkat çekiyor.