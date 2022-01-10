Galatasaray yeni hocasını buldu!

Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray, yeni teknik direktörünü buldu. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; sarı-kırmızılı yönetim, Dominic Torrent ile anlaştı. İspanyol hocanın yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

59 yaşındaki Dominic Torrent,uzun süre Pep Guardiola'nın yardımcılığını yaptı.

Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de Guardiola ile çalışan Torrent, 2020 yazında Brezilya ekiplerinden Flamengo'nun başına geçerken buradaki macerası kısa sürdü.