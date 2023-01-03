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Son dakika haberi Galatasaray'dan VAR göndermesi, Fenerbahçe'den yanıt!

Antalyaspor'un 90+8'de iptal edilen golü sonrası Galatasaray'dan "Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim" açıklaması gelirken Fenerbahçe'den Jorge Jesus'lu yanıt geldi

Giriş: 03.01.2023 - 23:58 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Galatasaray'dan VAR göndermesi, Fenerbahçe'den yanıt!
HABERTURK.COM

Türk futbolunda VAR tartışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Antalyaspor'un Fenerbahçe karşısında 90+8'de iptal edilen golü sonrası Galatasaray'dan açıklama geldi.

Twitter'dan yapılan paylaşımda "Tuz koktu! Derdi adalet olmayanlar ayrıcalığını aldı. Biz herkes için adalet aramaya devam edeceğiz. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklansın, yapılan operasyona ne kılıf bulunduğunu birlikte görelim." ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE'DEN JESUS'LU YANIT

Fenerbahçe ise bu paylaşımdan sonra "40 saniyede gerçekler" başlığıyla Jorge Jesus'un hakem kararları konusundaki açıklamalarını paylaştı. İşte o sözler:

"Tartışmalı pozisyonlar vardı. 3-1'i yakaladığımız pozisyonda neden golümüzün iptal edildiğini anlamadım. Penaltı zaten penaltıydı. Antalyaspor'un son dakika attığı golde rakip forvet ofsayttaydı. Golün hemen öncesinde Osayi-Samuel'i blokluyordu. Hakemin verdiği iyi bir karardı. Hakemlerle ilgili şikayet etmesi gereken bir taraf varsa o Fenerbahçe olmalıydı. 3-1 olsaydı maçı zaten orada bitirecektik"

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