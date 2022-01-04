Galatasaray’da bu akşam yapılan kritik yönetim kurulu toplantısı kısa süre önce sona erdi.

Teknik direktör Fatih Terim'e muhalif olan yöneticilerden Işıtan Gün ile başkan yardımcısı Bikem Kanık, tecrübeli hoca ile yolların ayrılması gerektiğini başkan Burak Elmas’a bir kez daha ilettiler.

Ancak başkan Elmas, bu talebe karşı çıkarken şu an için Fatih hocayla yola devam etme kararı aldı.