Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi resmen sona erdi... Sarı-kırmızılılar Ocak 2022'de göreve gelen 59 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktör Domènec Torrent Font ile yardımcıları Jordi Gris Vila, Jordi Guerrero Costa, Julián Jiménez Serrano ve Ricard Segarra Aragay’ın sözleşmeleri Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. tarafından feshedilmiştir."

Torrent, Galatasaray'ın başında çıktığı 20 maçta 7 galibiyet 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşamış, 1.39'luk puan ortalaması tutturmuştu.