Salon: Kepez Turgut Özal

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Anıl Veziroğlu, Ali Osman Kanık

Antalya 07 Basketbol: Yağmur Yıldız 6, Wallace 22, İlknur Dumlu, Melike Bakırcıoğlu 3, Aleyna Baday, Tuğçe Murat 3, Neslişah Cora, Helin Boybeyi 15

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Nacickaite 15, Simge Tokmak 3, Miray Balotu 4, Merve Uygül 2, Pelin Derya Bilgiç 20, Işıl Alben 2, Jurjane 8, Pulvere 6, Devran Tanaçan 4, Arifecan Vardar 4, Berna Şahin 6, Meltem Yıldızhan 4

1. Periyot: 18-27

Devre: 28-44

3. Periyot: 37-64