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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Berkan Kutlu resmen Genoa'da! - Galatasaray Haberleri

        Berkan Kutlu resmen Genoa'da!

        Galatasaray, Berkan Kutlu'nun sezon sonuna kadar Genoa'ya kiralandığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 22:39 Güncelleme: 31.08.2023 - 22:48
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        Galatasaray, Berkan Kutlu'nun satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiralandığını duyurdu.

        Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

        "Profesyonel Futbolcumuz Berkan İsmail Kutlu'nun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Genoa Cricket And Football Club S.P.A. ile anlaşmaya varılmıştır.

        Yapılan anlaşmaya göre Genoa Cricket And Football Club S.P.A., şirketimize 250.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 5.000.000 Euro'dur."

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