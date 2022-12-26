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Haberler Dünya Son dakika: Fransız Büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı

Son dakika haberi Fransız Büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre 'kara propagandadan rahatsızlık' dile getirildi.

Giriş: 26.12.2022 - 18:47 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Fransız Büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı
HABERTURK.COM

Fransa'nın başkenti Paris'te, terör örgütü PKK destekçilerinin Ahmet Kaya Kültür Merkezi önünde üç kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırının ardından sokaklara dökülerek polisle çatışması üzerine Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Hervé Magro Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Büyükelçi Magro'ya Fransa sokaklarında Türkiye aleyhine başlatılan kara propagandadan duyulan rahatsızlık ve tepki dile getirildi.

Fransa hükümet yetkililerinin ve bazı siyasetçilerin bu propagandaya alet oldukları Büyükelçiye aktarılırken, duyulan rahatsızlık dile getirildi. Terör örgütünün Paris sokaklarında gerçekleştirdiği şiddet eylemlerinin Fransa hükümeti ve kamuoyu tarafından doğru tahlil edilmesinde fayda görüldüğü ve Fransa’nın mezkur olay karşısında aklıselimle hareket ederek, terör örgütünün sinsi gündemini ilerletmesine müsaade etmemesinin beklendiği mesajı verildi.

Terör örgütü yanlısı saldırganlar, kaldırım taşlarını sökerek polise, etraftaki ev ve dükkanlara fırlatmış, sivillere ait çok sayıda otomobil ve motosikleti ters çevirerek ateşe vermişti.

Olaylarda 31 Fransız polisi yaralanırken, 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Fotoğraf: AP, AA

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