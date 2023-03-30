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Finlandiya'nın NATO üyeliği, 10 ay sonra sonuçlandı.

TBMM, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından NATO'ya katılmaya karar veren Finlandiya'nın üyeliğini onayladı.

NATO üyeliği için tüm üyelerin onayına ihtiyaç duyulurken, Türkiye ve Macaristan Finlandiya ve İsveç'in başvurularını onaylamayan iki ülke olarak öne çıkmıştı. Ancak TBMM ve Macar Parlamentosu, bu hafta Finlandiya'nın başvurusunu onaylayarak Helsinki'nin önündeki engelleri kaldırmış oldu.

Türkiye ve Macaristan, İsveç'in üyeliğine ise henüz onay vermiş değil. İki ülke de İsveç'le görüşmelere devam ederken Türkiye, İsveç'in teröristlere kucak açtığını ifade ederek Stockholm yönetiminden buna karşı adım bekliyor.

FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANI'NDAN TEŞEKKÜR

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından, "Finlandiya, NATO'nun güvenliğine kendini adamış, güçlü ve kabiliyetli bir müttefik olacak." ifadesini kullandı.

Niinistö, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 30 NATO üyesinin Finlandiya'nın üyeliğine onay verdiğini belirtti.

Tüm onay veren ülkelere güvenleri ve destekleri için teşekkür eden Niinistö, "Finlandiya, NATO'nun güvenliğine kendini adamış, güçlü ve kabiliyetli bir müttefik olacak. Finlandiya artık NATO'ya katılmaya hazır. İsveç'in en kısa zamanda aramıza katılmasını dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de Twitter hesabından destek için tüm ülkelere teşekkür ederek, "Müttefikler olarak karşılıklı güvenlik sağlayacağız. Birbirimizi savunacağız. Finlandiya şimdi ve gelecekte İsveç'in yanındadır ve başvurusunu desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANI: MİNNETTARIZ

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından, Türkçe "Teşekkürler" mesajı paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından NATO'ya üyelik sürecine ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Teşekkürler! Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünü onaylama kararından dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne minnettarız." ifadeleri kullanıldı.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto da Twitter hesabından sürece ilişkin bilgi verdi ve şunları kaydetti:

"10 aydan uzun süren bir işi bugün geride bıraktık. NATO üyeliği için 17 Mayıs 2022'de başvuru yaptık. Kanada ve Danimarka'dan ilk onaylar alındı. Macaristan'ın kendi onayını yarın Washington'a teslim etmesi gerekiyor. Şimdi TBMM kararını verdi. Tarihi günlerde yaşıyoruz."

Fotoğraf: AA

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