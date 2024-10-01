Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, diplomatik temaslarda bulunmak üzere Ankara'yı ziyaret etti.

İlk olarak Anıtkabir'i ziyaret eden Stubb, özel deftere şunları yazdı:

"100 yıldan uzun bir süre önce, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Finlandiya ile uzun bir yakın ilişki geçmişine sahip. 1924'te kuruluşundan bir yıl sonra, Türkiye ve Finlandiya uzun süredir devam eden ve derin bağlarını vurgulayan Dostluk Antlaşması'nı imzaladılar. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin dost ve müttefiki olarak, Finlandiya Cumhurbaşkanı olarak, Türkiye'yi Ankara'yı ve Anıtkabir'i ziyaret etmekten onur duyuyorum."

Daha sonra "Finlandiya Tatarları" kitabının tanıtım programına katılan Stubb, Tatar topluluğunun Finlandiya'da "en güçlü kimlik temelli ve en entegre olmuş" topluluklardan biri olduğunu vurguladı ve Tatar topluluğunun 200 yıldan uzun süredir Finlandiya'da olduğunu belirtti.

Stubb, "Girişimciler, doktorlar, akademisyenler... Tatar kimliği olan Finler aslında onlar. Biz, Tatarların yıllar içinde Finlandiya'da eriştikleri, elde ettikleri başarılar dolayısıyla çok mutluyuz." diye konuştu.

"Finlandiya Tatarları" hakkında yazılan kitabı görmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirten Stubb, Finlandiya Tatar topluluğu hakkındaki her şeyi bir kitaba sığdırmanın mümkün olamayacağını ifade etti.