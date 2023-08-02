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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Mert Müldür transferini resmen açıkladı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Mert Müldür transferini resmen açıkladı!

        Fenerbahçe, Sassuolo'dan Mert Müldür'ü kadrosuna kattığını açıkladı

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        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 21:44
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        Fenerbahçe, transferi resmen açıkladı!
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        Fenerbahçe, Sassuolo'dan Mert Müldür ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

        İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

        "Kulübümüz, milli futbolcu Mert Müldür'ün transferi konusunda Sassuolo kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. 24 yaşındaki sağ bek kendisini 4 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

        Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ile Sportif Direktörümüz Mario Branco da yer aldı."

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