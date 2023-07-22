SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'nin Zimbru Chisinau maçı kadrosu belli oldu

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Fenerbahçe, 26 Temmuz Çarşamba günü sahasında Moldava ekibi Zimbru Chisinau ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı öncesinde kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı-lacivertlilerde yeni sezon öncesi transfer edilen Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz'ın yanı sıra Willian Arao, Joao Pedro, Joshua King, Samet Akaydin, Lincoln, Emre Demir, Nazım Sangare ve transfer görüşmeleri için Almanya'ya giden Szalai de listede yer almadı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertlilerin kadrosunda yer alan isimler şu şekilde: A Listesi Altay Bayındır İrfan Can Eğribayat Furkan Onur Akyüz Serdar Aziz Luan Peres Gustavo Henrique Alexander Djiku Ferdi Kadıoğlu Osayi Samuel Jayden Oosterwolde Miguel Crespo İsmail Yüksek Mert Hakan Yandaş Sebastian Szymanski Burak Kapacak

Diego Rossi İrfan Can Kahveci Emre Mor Ryan Kent Dusan Tadic Edin Dzeko Michy Batshuayi Serdar Dursun

B Listesi Yusuf Kocatürk Yiğit Efe Demir Muhammet İmre Ahmet Necat Aydın Efekan Karayazı Kaan Akyazı Muhammed Doğukan Demir Erkan Arda Çağdaş Bora Aydınlık