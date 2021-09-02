Avrupa Ligi kadrosunu bu gece UEFA'ya bildirmek zorunda olan Fenerbahçe'den çifte bomba...

Fenerbahçe Avusturya ekibi Red Bull Salzburg'un hücumcusu Mergim Berisha ve bonservisi elinde olan, on numara pozisyonunda forma giyen Max Meyer'i özel uçakla İstanbul'a getirdi. İki futbolcunun kulüp binasına gelerek özel çekimleri yapmaları ve imzaları atmaları bekleniyor.

Doğum tarihi: 11 Mayıs 1998

Doğum yeri: Berchtesgaden - Almanya

Yaş: 23

Boy: 1,88 m

Uyruk: Almanya

Mevki: Forvet - Santrfor

Ayak: Sağ ayak

Güncel piyasa değeri: 10 milyon Euro

Oynadığı takımlar: FC Liefering, LASK, 1.FC Magdeburg, SCR Altach, RB Salzburg

PERFORMANS BİLGİLERİ

Red Bull Salzburg: 58 maç 24 gol 15 asist

FC Liefering: 41 maç 17 gol 2 asist

SCR Altach: 34 maç 16 gol 10 asist

LASK: 20 maç 6 gol 5 asist

RB Salzburg U19: 12 maç 7 gol 6 asist

1.FC Magdeburg: 5 maç - gol - asist

Doğum tarihi: 18 Eylül 1995

Doğum yeri: Oberhausen - Almanya

Yaş: 25

Boy: 1,73 m

Uyruk: Almanya

Mevki: Orta saha - On Numara

Ayak: Sağ ayak

Güncel piyasa değeri: 1.5 milyon Euro

Oynadığı takımlar: Schalke, Crystal Palace, Köln

Performans: 337 maç 65 gol 53 asist