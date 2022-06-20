Fenerbahçe'den Anthony Nwakaeme açıklaması geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama, "Kulübümüzün, Anthony Nwakaeme ile ilgili ne geçmişte ne de mevcut transfer döneminde hiçbir teması dolayısıyla transfer girişimi olmamıştır. Bununla beraber söz konusu futbolcunun menajeri Kulübümüzle temasa geçtiğinde futbolcu ile ilgilenmediğimiz kendilerine ifade edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

TRABZONSPOR'A VEDA ETMİŞTİ

Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Anthony Nwakaeme, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kulüpten ayrıldığını açıklamıştı.

Veda mesajı:

"Sevgili Trabzonspor taraftarları, hepinizi bana karşı kışkırtıyorlar, bu sayede sanki giden benmişim gibi görünecek. Ayrıca piyasa değerimi de bozmaya çalışıyorlar. Şunu bilmenizi isterim ki, 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu ile biten 4 yıllık mutluluğu seviyorum. Birlikte tarih yazdık. Her şey için teşekkürler, sizi asla unutmayacağım."

Nijeryalı oyuncu geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı toplam 36 maçta 15 gol atarken 11 de asist yapma başarısı gösterdi.

10 MİLYON EURO İSTEDİ

Trabzonspor'a veda eden Anthony Nwakaeme hakkında konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Habertürk'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Bizden 3 sezon için 10 milyon euro istedi. Bu parayı vermemiz mümkün değildi. Yolu açık olsun!"