Fenerbahçe'de yeni transferlerin lisans sorunu çözülüyor.

Sarı-lacivertliler, yeni transferlerden Gökhan Gönül, Mame Thiam, Jose Sosa, Caner Erkin ve Barış Sungur'un lisansı çıkardı.

Kanarya'da yenilerden Mert Hakan Yandaş, Novak, Sinan Gümüş, Lemos, Enner Valencia'nın lisansları ise bekleniyor.