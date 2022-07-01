Yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı etabı için Avusturya’ya gidecek olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Kadro dışı bırakılan Mesut Özil dışında Tisserand, Lemos, Nazım Sangare, Crespo, Caulker, Meyer, Serdar Aziz ve Gustavo kamp listesinde yer almadı.

Kadroya dahil edilmeyen isimlerden Nazım Sangare'nin sakatlığı bulunurken, diğer isimler tedavi amaçlı İstanbul'da bırakıldı.

Kulübü ve kendisiyle prensip anlamasına varıldığı açıklanan Emre Mor da kamp kadrosuna dahil edildi.

Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Yiğit Efe Demir, Bright Osayi-Samuel, Uğur Kaan Yıldız, Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, İsmail Yüksek, İsak Vural, Burak Kapacak, Muhammed Gümüşkaya, İrfan Can Kahveci, Dimitris Pelkas, Arda Güler, Diego Rossi, Emre Mor, Bruma, Mergim Berisha, Mbwana Samatta, Enner Valencia, Serdar Dursun.

Fenerbahçe, 1-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında Avusturya’nın Graz şehri yakınlarında Bad Radkersburg bölgesinde kamp yapacak.

Graz'da 2, Sakarya'da 1 hazırlık maçı

Fenerbahçe, Avusturya kampında 2, Sakarya'da ise 1 hazırlık maçı yapacak.

2 Temmuz'da Sırbistan'ın Partizan, 6 Temmuz'da Macaristan'ın Mol Fehervar takımıyla mücadele edecek Sarı-lacivertli ekip, 1-7 Temmuz'daki 2'nci etap kamp çalışmalarının ardından İstanbul'a dönecek. Sarı-lacivertliler, 10 Temmuz'da ise Hull City ile Sakarya'da karşılaşacak.

Rakip Partizan

Fenerbahçe, Avusturya kampının ilk hazırlık maçında 2 Temmuz'da Sırbistan ekibi Partizan ile mücadele edecek. Graz'da yer alan Merkür Arena'da oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak.