Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK),Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 resmi müsabakadan men cezası verirken tecrübeli hocadan flaş bir hamle geldi. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Terim, Tahkim Kurulu'na itirazının duruşmalı yapılmasını isteyecek ve bizzat kendisi savunma yapmak için duruşmaya katılacak.

Terim'in savunmasını kendi avukatlarıyla hazırlayacağı ve göçmişteki emsal kararlar gösterilip cezanın indirilmesini talep edeceği öğrenildi.