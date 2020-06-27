TFF 1. Lig’in 30. haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Altay ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla siyah-kırmızılı takım ligin bitimine 4 hafta kala bir alt lige düşmesi kesinleşen ilk ekip oldu.

Öte yandan karşılaşmanın ikinci yarısında Altay'da 86'ncı dakikada Yaser Hacımustafaoğlu'nun attığı golün ardından iki takım kulübeleri ve futbolcuları arasında tartışma çıktı.

MAÇIN DAKİKALARI

11. dakikada Furgan’ın kullandığı köşe atışında Erdal’ın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

29. dakikada gelişen misafir takım atağında Paixao’nun şutunu kaleci Melih parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

45. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Kappel, Melih’i geçemedi.

53. dakikada Onur’un pasında topla buluşan Mehmet Özcan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

55. dakikada Kappel’in sağ kanattan ortasında topla buluşan Abdülkerim, müsait pozisyonda topu üstten dışarıya gönderdi.

61. dakikada Bedirhan’ın uzaktan sert şutu savunmaya çarpıp dışarıya çıktı.

68. dakikada Mehmet Özcan’ın pasında ceza sahasında topa iyi vuran Onur, kalecinin solundan farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 2-0

85. dakikada ceza sahasında topu önünde bulan Kerim, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

86. dakikada ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Yaser takımına beraberliği getirdi. 2-2