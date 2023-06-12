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Haberler Dünya Eski İtalya Başbakanı Berlusconi hayatını kaybetti! İşte Berlusconi'nin hayat hikayesi... - Son dakika haberleri

Eski İtalya Başbakanı Berlusconi hayatını kaybetti

İtalyan resmi haber ajansı Eski İtalya Başbakanı Berlusconi'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Giriş: 12.06.2023 - 11:43 | Güncelleme: ABONE OL
Eski İtalya Başbakanı Berlusconi hayatını kaybetti! İşte Berlusconi'nin hayat hikayesi... - Son dakika haberleri
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86 yaşındaki eski İtalya Başbakanı Milano’daki San Raffaele Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde 'kronik lösemi' teşhisiyle tedavi görüyordu.

Berlusconi, 27 Mart'ta da kontrol maksatlı San Raffaele Hastanesi'ne kaldırılmış, 4 gün kaldıktan sonra taburcu edilmişti. Geçtiğimiz günlerde durumu ağırlaşan isim tekrar hastaneye kaldırılmıştı.

İtalya'da '1994-2011 döneminde toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim' olan Berlusconi, Eylül 2020'de COVID-19'a yakalanmış, iki haftalık sıkıntılı tedavi sürecinin ardından iyileşebilmişti.

Berlusconi, hastane çıkışında "Bu sefer de atlatmayı başardım" demişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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