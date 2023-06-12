Eski İtalya Başbakanı Berlusconi hayatını kaybetti

86 yaşındaki eski İtalya Başbakanı Milano’daki San Raffaele Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde 'kronik lösemi' teşhisiyle tedavi görüyordu.

Berlusconi, 27 Mart'ta da kontrol maksatlı San Raffaele Hastanesi'ne kaldırılmış, 4 gün kaldıktan sonra taburcu edilmişti. Geçtiğimiz günlerde durumu ağırlaşan isim tekrar hastaneye kaldırılmıştı.

İtalya'da '1994-2011 döneminde toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim' olan Berlusconi, Eylül 2020'de COVID-19'a yakalanmış, iki haftalık sıkıntılı tedavi sürecinin ardından iyileşebilmişti.

Berlusconi, hastane çıkışında "Bu sefer de atlatmayı başardım" demişti.

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