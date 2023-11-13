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Konya'da kan donduran olay, saat 08.00 sıralarında Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi 150520. Sokak üzerinde meydana geldi.

EŞİYLE KONUŞMAYA GİTTİ İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, Konya'da yaşayan Durmuş Ali E., boşanma aşamasındaki 3 çocuğunun annesi Zekiye Ertuğrul ile konuşmak için eşinin bulunduğu Ladik Mahallesinde bulunan kayınvalidesinin evine geldi.

EŞİNİ VE KAYINVALİDESİNİ VURDU Durmuş Ali E., eşiyle çıkan tartışma sırasında yanında bulunan tabancayla önce Zekiye Ertuğrul'u daha sonra kayınvalidesi Ayşe Ç.'yi boynundan vurarak olay yerinden kaçtı.

İKİ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zekiye Ertuğrul ambulansla Sarayönü Devlet Hastanesine, Ayşe Ç. ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

3 ÇOCUK ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ Zekiye Ertuğrul, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. KATİL ZANLISI KOCA ARANIYOR Anne Ayşe Ç.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan şüpheli kocanın yakalanması için çalışma başlatıldı.