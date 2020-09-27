İHA

İstanbul Esenler'de korkunç bir olay meydana geldi. İlçede bir kişi, eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini silahla vurarak olay yerinden kaçtı.

İHA'nın haberine göre, 3 kişinin ağır şekilde yaralandığı olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.