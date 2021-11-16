Eren Kış-4 Operasyonu başlatıldı!

PKK terör örgütüne yönelik Hakkari'de "Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komando Er İbranim Doğu Kazan Vadisi-Han Yaylası Operasyonu başlatıldı.



Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 240 personel görev alıyor.

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