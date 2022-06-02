Emekli polis memuru önce kadını vurdu!

İstanbul Pendik'te dün saat 12.30 sıralarında kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre emekli polis memuru Hamza Yasak (56), otomobiliyle eski kız arkadaşı olduğu belirtilen Ayşe Varol'u (36) takip etti.
ARAÇLA YAKLAŞIP İKİ EL ATEŞ ETTİ
DHA'da yer alan habere göre Yasak, sokakta yürüyen Varol'un yanına yaklaşarak aracının içinden iki el ateş etti.
YARALI HALDE KOŞMAYA BAŞLADI
Yasak, otomobiliyle olay yerinden ayrılırken, omzundan ve karnından yaralanan kadın ise çığlık atarak sokakta koşmaya başladı.
İNŞAAT ÇALIŞANLARI HASTANEYE GÖTÜRDÜ
Sesleri duyan vatandaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinin yakınında bulunan inşaat çalışanları yaralı kadını araçlarıyla hastaneye götürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
KADININ HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Hastanede tedavi altına alınan Ayşe Varol'un hayati tehlikesi bulunmazken, Varol'un polise verdiği ilk ifadede kendisini yaralayan kişinin eski erkek arkadaşı olduğunu söylediği öğrenildi. Emekli polis memuru Hamza Yasak'ın Pendik'te yaşadığı rezidansın ikinci katına gelen polis ekipleri, içeriden silah seslerinin geldiğini duydu.
KENDİ HAYATINA SON VERDİ
Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla içeri giren ekipler, Yasak'ı hareketsiz şekilde yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hamza Yasak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yasak'ın cenazesi, yapılan olay yeri incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan rezidansın önünde park halinde bulunan Hamza Yasak'ın otomobilinde de incelemeler yapıldı.
"HIZLI BİR ARABANIN GEÇTİĞİNİ GÖRDÜM"
Ayşe Varol'un yaralandığı mahallede oturan Kevser Kaçar, "İçeride bir bağırma sesi duydum. Bayan sesi duydum. Hemen cama çıktım baktım. Ondan sonra 2 tane silah sesi duydum. Sonra ben bayanı kalçasını tutarak şu tarafa doğru gittiğini gördüm. Sonra komşum oradan görüp anlattı bana. Allah'tan çalışan ustalar hemen arabaya atıp da hastaneye götürmüşler. Sonra zaten ambulans falan geldi ama yetişemediler tabii onlar götürmek zorunda kaldılar fenalaşınca. Sadece şöyle bir hızlı arabanın geçtiğini gördüm ama yani o kadar şoka girdim ki. Allah kimsenin başına vermesin" dedi.
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