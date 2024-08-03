Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Adana Demirspor
        ADS
        0
        Antalyaspor
        ANT
        0
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        0
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Galatasaray
        GS
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Göztepe
        GÖZ
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Tümosan Konyaspor
        KON
        0
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Samsunspor
        SAMS
        0
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        0
        Sivasspor
        SVS
        0
        Trabzonspor
        TS
        0
        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Elif Berra Gökkır veda etti - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Elif Berra Gökkır veda etti

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Elif Berra Gökkır, kadınlar bireysel çeyrek finalinde Güney Kore'den Hunyoung Jeon'a 6-2 mağlup olarak oyunlara veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2024 - 14:47 Güncelleme: 03.08.2024 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elif Berra Gökkır veda etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli okçu Berra Elif Gökkır, yarı finale kalamadı.

        Fransa'nın başkenti Paris'teki Les Invalides'teki klasik yay müsabakalarında çeyrek finalde Güney Koreli Hunyoung Jeon ile karşılaşan Gökkır, ilk seti 28-26 kaybederken ikinci seti 29-28 kazanarak eşitliği yakaladı.

        Üçüncü sette Koreli sporcu 28-25'lik skorla 4-2 öne geçerken, dördüncü set de Hunyoung Jeon'un 28-26'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

        Rakibine 6-2 kaybeden 17 yaşındaki Gökkır, kadınlar klasik yay çeyrek finalinde boy gösteren en genç isim oldu.

        Elif Berra Gökkır'ın çeyrek final mücadelesini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden takip etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan Haniye mesajı: En şiddetli cevap verilecek
        İran'dan Haniye mesajı: En şiddetli cevap verilecek
        Cihangir'de 3 kadına saldırı: 2 şüpheli gözaltında
        Cihangir'de 3 kadına saldırı: 2 şüpheli gözaltında
        Yüzmede Olimpiyat tarihimizin ilk finali
        Yüzmede Olimpiyat tarihimizin ilk finali
        Ersu Şaşma finalde
        Ersu Şaşma finalde
        Paris neden daha az maliyetli?
        Paris neden daha az maliyetli?
        33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin tatilci
        33 bin nüfuslu Erdek’te 350 bin tatilci
        İşte dev derbinin 11'leri!
        İşte dev derbinin 11'leri!
        Skylla grubu heykelleri bulundu
        Skylla grubu heykelleri bulundu
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        Ünlülerin son tatil paylaşımları
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Deprem Bilgi Sistemi uygulamasına yeni özellik
        Deprem Bilgi Sistemi uygulamasına yeni özellik
        Çekim öncesi enerji depoladı
        Çekim öncesi enerji depoladı
        354 milyon kişinin kâbusu! Her gün 3 bin 500 kişi hayattan kopuyor
        354 milyon kişinin kâbusu! Her gün 3 bin 500 kişi hayattan kopuyor
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        12 çocuğu ve karmaşık ilişkileri
        Milliler, Şampiyonlar Ligi'ne
        Milliler, Şampiyonlar Ligi'ne
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        Emeklilik dilekçesinde merak edilen soru
        Dünya bu takası konuşuyor! İşte takas edilen o isimler
        Dünya bu takası konuşuyor! İşte takas edilen o isimler
        Para biriktiren mışıl mışıl uyuyor
        Para biriktiren mışıl mışıl uyuyor
        İflah olmaz kötümserler
        İflah olmaz kötümserler
        Depresyona karşı Çaykovski
        Depresyona karşı Çaykovski
        Habertürk Anasayfa