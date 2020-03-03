Elazığ'da deprem nedeniyle hasar gören bir evin merdiven kısmı çöktü. Enkaz altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

Mustafa Uc'un haberine göre, Sivrice merkezli depremde hasar gören Kızılay Mahallesi Dönemeç Sokak'ta bulunan 2 katlı evin merdiven kısmı çöktü. Enkaz altında kalan Murat Demir (42) hayatını kaybetti. Demir'in hurdacılık yaptığı öğrenildi.