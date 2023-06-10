Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray

Dursun Özbek: Hedef Türk olmayan takımları yenmek...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, hedeflerinin Avrupa'da başarı olduğunu belirterek, "Şimdi hedefimiz kurucumuz Ali Sami Yen’in ifade ettiği gibi 'Türk olmayan takımları yenmek'. Avrupa’da kupada kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi

Giriş: 10.06.2023 - 11:19 | Güncelleme: ABONE OL
Dursun Özbek: Hedef Türk olmayan takımları yenmek...

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştıklarını, yeni hedeflerinin Avrupa'da başarı olduğunu söyledi.

Özbek, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ve tüzük tadil tasarısının görüşüldüğü olağanüstü genel kurul toplantısında konuştu.

Başkan Dursun Özbek'in konuşmasından önce Süper Lig'de elde edilen şampiyonlukla ilgili video gösterildi. Şampiyonluk kupası da salonda sergilendi.

Şampiyon olarak yaklaşık 1 yıl önce göreve gelmeden verdikleri sözden birini tuttuklarını aktaran Özbek, "Verdiğimiz önemli sözlerden birini tutmanın mutluluğu ve gururuyla karşınızdayım. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olmak bizim için çok önemliydi. Bu başarıya ulaştık. Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray'a kupa çok yakıştı." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Avrupa'da başarıya odaklandıklarını vurgulayarak, "Şimdi hedefimiz kurucumuz Ali Sami Yen'in ifade ettiği gibi Türk olmayan takımları yenmek. Avrupa'da yeniden kupa kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Başkan Özbek'ten sonra söz alan yönetim kurulu üyesi Can Natan da gündeme getirilen tüzük değişiklik maddeleriyle ilgili bilgi verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
"Su içsem bile yarıyor" diyorsanız... İşte sebebi!
Akdeniz ve Kahramanmaraş'ta deprem!
Akdeniz ve Kahramanmaraş'ta deprem!
İstanbul'u yakıp kül eden
İstanbul'u yakıp kül eden "Büyük İstanbul Yangını!"
Sokağa atılan Karamel Fransa'dan sahiplenildi
Sokağa atılan Karamel Fransa'dan sahiplenildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.