2013/2014 sezonunda beraber Galatasaray forması giyen Didier Drogba ve Wesley Sneijder o dönem performanslarıyla taraftarların gönlünü fethetmişti. Didier Drogba, verdiği bir röportajda ise eski takım arkadaşı Sneijder hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BİZİ PERİŞAN ETTİ"

Hollandalı yıldızın, antrenmanlarda adeta dahi olduğunu ve ayağından topu almanın nerdeyse imkansız olduğunu belirten Drogba, "Wesley, bir topla istediği her şeyi yapabilen bir sanatçıydı. Antrenmanlarda bizi perişan etti. Formda olmak için çok çalıştığımız günler oldu. Wesley sessizce sahanın kenarına oturdu ve bizi izlerken patlamış mısır yedi.” dedi.

"O BİR DAHİYDİ"

Hollandalının ayağından topu almak neredeyse imkansız olduğunu söyleyen Drogba, “Her hareketimizi izledi. Sahaya girdiğinde topu ondan almak imkansızdı. Sinir bozucu olduğunu kabul ediyorum. Sneijder bir dahiydi." ifadelerini kullandı.

53 MAÇTA 20 GOL

Galatasaray'da 53 maça çıkan Drogba, 20 gol ve 13 asistle oynadı. 2013/2017yılları arasında Galatasaray forması giyen Sneijder, 175 maçta, 45 gol ve 44 asistle takımına katkı sağladı.