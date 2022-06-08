Doktoru darp edip silah çektiler!

İHA

Diyarbakır'da alınan bilgilere göre, Dicle Üniversitesi Hastanesi acilinde iddiaya göre, görev yapan acil asistanı Dr. A. Fırat, işlemleri tamamlanan ve sevk edilecek olan çocuk hastanın yakınları tarafından darp edildi.

BOĞAZINI SIKIP YUMRUKLAR ATTILAR

İHA'da yer alan habere göre doktorun boğazını sıkıp yumruklar savuran hasta yakınları Dr. A. Fırat‘a silah çekti.

SİLAHI DOĞRULTTU ŞARJÖR DÜŞTÜ

Silahı doktora doğrulttuğu esnada şarjörü yere düşen saldırganın elinden hekimin meslektaşları tarafından silah alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan saldırıyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.