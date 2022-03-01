Dev operasyon! 648 personel katılıyor!

Şırnak'ta "EREN KIŞ-28 (ŞIRNAK-GABAR DAĞI) ŞEHİT J.ER ADEM ERBAŞ” operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca; Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 648 personel (40 operasyonel tim) görev alıyor.