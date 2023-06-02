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Son dakika haberi Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Abdulkadir Bitigen yönetecek

Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği açıklandı.

Giriş: 02.06.2023 - 12:30 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Abdulkadir Bitigen yönetecek
HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Ligin 37. haftasında 4 Haziran Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; dev karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'de 37. haftanın programı ve hakemler şöyle:

3 Haziran Cumartesi:

16.00 Konyaspor - Fatih Karagümrük: Yasin Kol
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Volkan Bayarslan
19.00 Kayserispor - MKE Ankaragücü: Cihan Aydın
19.00 Adana Demirspor - Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar
19.00 Ümraniyespor - Giresunspor: Zorbay Küçük
19.00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

4 Haziran Pazar:

19.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

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