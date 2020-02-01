01 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
6.8'lik depremin sarstığı Elazığ yaralarını sarıyor… Bir yandan yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, diğer taraftan da ağır hasar alan binaların yıkımı sürüyor. Tahliye kararı verilen binalarda da taşınma sürüyor, Elazığlılar, girilebilecek binalardan eşyalarını çıkarıyor.
YIKILAN BİNALARLA İLGİLİ SORUŞTURMA
Peki depremin üstünden bir hafta geçmişken Elazığ'da son durum ne? Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nı aradım. Başkana ilk sorum, yıkılan binalarla ilgili soruşturmaydı. O müteahhitler kim ve onlara ne olacak? Mesela etrafındaki binalar ayakta dururken V şeklinde yıkılan Dilek Apartmanı, yine çevresindeki binalar yıkılmadığı halde yerle bir olan Mavi Göl Apartmanı ve diğerleri…
Uzmanların ilk değerlendirmelerine göre yapım hatası ve malzeme eksikliği görülen bu yıkılan binaları inşa edenlere ve tabii bu inşaatları denetleyen kamu görevlilerine ne olacak? Soruşturma nasıl sürecek? Elazığ Belediyesi nasıl bir yol izleyecek?
'GEREĞİ YAPILACAKTIR MUTLAKA'
Başkan Şerifoğulları, şu yanıtı verdi: "Yıkılan binaların müteahhitleriyle ilgili Elazığ Cumhuriyet Savcılığı soruşturma açtı. Biz de Elazığ Belediye Meclisi'nin şubatı ayı toplantısında bunu görüşeceğiz, sorumluluğu olan kamu görevlileri varsa, ihmal söz konusuysa gereği yapılacaktır mutlaka."
Bu arada küçük bir not: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine de yıkılan binaların müteahhitleriyle ilgili bir çalışmanın olup olmadığını sordum. Yetkililer, soruşturmanın Elazığ Valiliği ve savcılık kanalıyla yürütüleceğini açıkladı.
KİRALARI ARTIRANLAR YANDI!
Söz soruşturmadan açılmışken Başkan Şerifoğulları'na fırsatçıları da hatırlattım. Zira depremi fırsat bilen bazı ev sahipleri, kiraları 3-4 kat artırdı. Peki bu fırsatçılara karşı ne yapılıyor?
Başkan Şerifoğulları, kiraları fahiş şekilde artıran ev sahipleri için valiliğin soruşturma açtığını anlatıp, şöyle dedi: "Kira kontratlarına bakılıyor. Bir önceki kontrata göre ciddi bir artış varsa savcılık kanalıyla soruşturma açılıyor. Kiralardaki fahiş artışlarla ilgili şikâyetler değerlendiriliyor, inceleme yapılıp soruşturma açılıyor."
70'DEN FAZLA BİNA ACİL YIKILACAK
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şehifoğulları, ağır hasar alan ve acil yıkılması gereken 70'den fazla binanın olduğunu, şu ana kadar bu binaların 33'ünün yıkıldığını, yıkımların Sürsürü ve Mustafapaşa Mahallesi'nde devam ettiğini, Abdullahpaşa Mahallesi'nde de yıkımlara başlandığını belirtti.
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