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Haberler Gündem 3. Sayfa YÜZ KARASI! Son dakika: Deprem bölgesinde komiser yardımcısı ziynet eşyası ile yakalandı! - Günün öne çıkan haberleri

Deprem bölgesinde komiser yardımcısı ziynet eşyası ile yakalandı!

Hatay’da polis, durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu. Komiser yardımcısının kullandığı araçta yapılan aramada enkaz altından alındığı tahmin edilen ziynet eşyası, döviz, elektronik cihazlar, cep telefonları ele geçirildi. Komiser yardımcısı H.G. ve yanında bulunan bekçi S.Ö. gözaltına alındı

Giriş: 15.03.2023 - 08:21 | Güncelleme: ABONE OL
YÜZ KARASI! Son dakika: Deprem bölgesinde komiser yardımcısı ziynet eşyası ile yakalandı! - Günün öne çıkan haberleri
Deprem bölgesinde komiser yardımcısı ziynet eşyası ile yakalandı!
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Zafer Samancı'nın haberine göre geçen haftalarda bir emniyet müdürünün evinde deprem bölgesine gönderilen yardım kolilerinin ele geçirilmesinin ardından bu kez bir komiser yardımcısı ve bir bekçi enkaz altından çıkardıkları öne sürülen ziynet eşyası, döviz ve elektronik cihazlarla dolu çantayla yakalandı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ ARAÇTAN ŞÜPHELENDİ

Hatay’da görev yapan Tokat Özel Harekat Şube Müdürlüğü polisleri Emek Mahallesi 3317 Sokak'ta durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

ŞÜPHELİ TAVIRLAR SERGİLEDİLER

Araçtaki Sakarya Emniyet Müdürlüğünde görevli H.G. ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli S.Ö.’nün şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine polis ekipleri araçta arama yaptı.

ZİYNET EŞYASI, DÖVİZ VE CEP TELEFONLARI BULUNDU

Yapılan aramada bagaj bölümünde içinde çok miktarda ziynet eşyası, döviz, cep telefonları ve elektronik cihazların bulunduğu çanta ele geçirildi.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay Yeri İnceleme ekiplerince muhafaza altına alınan malzemeler Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan komiser yardımcısı ve bekçi sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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