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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: DEM Parti yöneticileri için müfettiş görevlendirildi

        Son dakika haberi DEM Parti yöneticileri için müfettiş görevlendirildi

        Diyarbakır Sur Belediyesi'nde mazbata töreninde Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edildiği iddiaları üzerine Mülkiye Müfettişi görevlendirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2024 - 12:16 Güncelleme: 20.04.2024 - 14:25
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        DEM Parti yöneticileri için müfettiş görevlendirildi
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        Diyarbakır'ın Sur ilçesi belediyesinde mazbata töreninde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edildiği iddiasıyla Mülkiye Müfettişi görevlendirildi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından açıklama yaptı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir" dedi.

        DEM Parti yöneticileri Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret ettiği iddia edilmişti.

        31 Mart'ta yapılan seçimlerde DEM Parti adayı Adnan Örhan ve Gulan Fatma Önkol yüzde 63,6 oy oranıyla belediye başkanı seçilmişti.

        "KABUL EDİLEMEZ"

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bazı DEM Parti yöneticilerinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, şanlı bayrağımıza ve İstiklal Marşımıza yönelik çirkin yaklaşımları asla kabul edilemez" dedi.

        Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyaset alanı meşru bir alandır. Meşru alan içinde hareket etme yetkisi almış olanlar, yetkilerini gayrı meşru yaklaşımlar için kullanmazlar. Söz konusu çirkin yaklaşımlar içerisinde olanlara karşı tavrımız ve duruşumuz nettir. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin değerlerini savunmaya ve bunlara dönük saldırılara karşı durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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